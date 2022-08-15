В Испании эвакуировали 1500 человек из-за лесных пожаров

Лесной пожар подобрался к восьми городкам на северо-востоке Испании. Не менее полутора тысяч местных жителей были..
Дата загрузки: 2022-08-15
На тушение брошены 300 пожарных и военнослужащих. Локализовать пламя мешает сильный порывистый ветер.
[житель провинции Сарагоса]:
«То что я вижу здесь, шокирует. Это было одним из украшений города Борха. А теперь видите, что здесь творится».
[житель провинции Сарагоса]:
«У моего сына дом в Эль-Сантуарио, и кажется, огонь до него не добрался. Но дом трудно разглядеть из-за дыма».
Недалеко находится природный парк Монкайо площадью 11 тысяч гектаров. Он пока не пострадал, но власти боятся, что огонь перекинется и на него.
Эвакуированных разместили во временных убежищах в соседних городах.
[Мария Трухильо, сотрудница Красного Креста]:
«Ночь была напряжённой. Это настоящая чрезвычайная ситуация. Мы не знаем, как она будет развиваться. Нам надо оценить потребности эвакуированных людей, чтобы о них позаботиться».
В этом году в Испании сгорело 240 тысяч гектаров леса. Это почти в четыре раза больше среднегодового показателя.
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