В Испании эвакуировали 1500 человек из-за лесных пожаров

Лесной пожар подобрался к восьми городкам на северо-востоке Испании. Не менее полутора тысяч местных жителей были..

Лесной пожар подобрался к восьми городкам на северо-востоке Испании. Не менее полутора тысяч местных жителей были вынуждены эвакуироваться. Огонь вспыхнул в субботу. За сутки выжег 8000 гектаров территории.

На тушение брошены 300 пожарных и военнослужащих. Локализовать пламя мешает сильный порывистый ветер.

[житель провинции Сарагоса]:

«То что я вижу здесь, шокирует. Это было одним из украшений города Борха. А теперь видите, что здесь творится». [житель провинции Сарагоса]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Недалеко находится природный парк Монкайо площадью 11 тысяч гектаров. Он пока не пострадал, но власти боятся, что огонь перекинется и на него.

Эвакуированных разместили во временных убежищах в соседних городах.

[Мария Трухильо, сотрудница Красного Креста]:

«Ночь была напряжённой. Это настоящая чрезвычайная ситуация. Мы не знаем, как она будет развиваться. Нам надо оценить потребности эвакуированных людей, чтобы о них позаботиться».

В этом году в Испании сгорело 240 тысяч гектаров леса. Это почти в четыре раза больше среднегодового показателя.

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