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На севере Калифорнии людей эвакуируют из-за пожара

На севере Калифорнии людей эвакуируют из-за пожара

В северной Калифорнии полыхает лесной пожар, который получил название «Комариный». На тушение огня направили сотни пожарных...

Дата загрузки: 2022-09-09

На севере Калифорнии людей эвакуируют из-за пожара
В северной Калифорнии полыхает лесной пожар, который получил название «Комариный». На тушение огня направили сотни пожарных.

Распоряжение об эвакуации выпущено для Национального заповедника Тахо и Форестхилла – городка рядом с Сакраменто.

Сколько сгорело домов, пока неизвестно. На видео с места событий видны сгоревшие автомобили.

Это не единственный лесной пожар, который полыхает сейчас в Калифорнии. Эвакуации проводят также на юге штата, близ Лос-Анджелеса. Там пытаются справиться с пожаром, который прозвали Fairview. Он охватил около трёх тысяч гектаров территории. Пока его удалось сдержать лишь на 5%. Не обошлось без человеческих жертв. Сообщается о двоих погибших и одном пострадавшем.

После двух десятилетий засух и аномальной жары Калифорния очень уязвима перед лесными пожарами. Два предыдущих года стали для штата самыми разрушительными.
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