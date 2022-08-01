Дома смывало за 5 минут: в Кентукки продолжают искать жертв наводнения

Спасатели продолжают искать пострадавших и погибших в результате масштабного наводнения в американском штате Кентукки. Жертв уже,..
Дата загрузки: 2022-08-02
Внезапные ливни были очень обильными. В некоторых районах на востоке Кентукки за 48 часов выпало до 27 сантиметров осадков.
Это вызвало оползни в районе гор Аппалачи. Около 13 тысяч домов остались без света. Наводнение также распространилось на штаты Западная Вирджиния и Вирджиния.
Харви Томас и его дядя бежали из своего дома в Пайн-Топ на прошлой неделе. Им удалось спасти собаку. При этом говорят, что сам дом, в который они вложили все сбережения, уже не восстановить.
[Харви Томас, пострадавший от наводнения]:
«Я проснулся примерно в полтретьего или три ночи. Вода приближалась в дому. В течение часа она начала заливаться внутрь. Становилось всё хуже. В какой-то момент мы выглянули на крыльцо, а наши две машины как лодки плавали и бились бамперами».
А эта женщина чудом успела выбежать из дома.
[Юнис Ховард, пострадавшая от наводнения]:
«Я услышала шум, подняла штору, увидела воду и поняла, что нужно выбираться. На это ушло около пяти-шести минут. А после этого дом просто смыло».
Губернатор Кентукки Энди Бешар говорит, что бедствие, скорее всего, унесло больше жизней. Однако на поиски потребуется несколько недель. По его словам, ущерб оценивается в сотни миллионов долларов. Также около 400 человек находятся в эвакуационных центрах. Бешар назвал это наводнение одним из самых разрушительных в истории штата.
Дожди продолжаются. Они повредили критически важную инфраструктуру, что усложняет спасательные операции. Предупреждения о внезапных наводнениях действуют, по меньшей мере, для восьми округов.
Это второе крупное бедствие для Кентукки за семь месяцев. В декабре на запад штата обрушилась серия торнадо, убив почти 80 человек.
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