Жертв наводнений в Венесуэле становится больше

Венесуэлка Натали Матос уже третий день не может найти свою мать. В выходные на городок Лас-Техериас,..

Венесуэлка Натали Матос уже третий день не может найти свою мать. В выходные на городок Лас-Техериас, что в 70 километрах от Каракаса, обрушилось наводнение. Жертв десятки.

[местная жительница]:

«Мы уже три дня ничего о ней не знаем. Мы копаем в районе дома, поскольку, когда она в последний раз звонила, то сказала, что тонет на кухне. Больше ничего неизвестно. Мне много помогают, но я по-прежнему в растерянности. Я готова сама закопаться где угодно, только бы её нашли. Я проверяю диспансеры. Друзья проверяют больницы, но новостей нет. Я опубликовала её фото в соцсетях, но не могу её найти».

По данным властей, повреждено либо разрушено более тысячи домов. Много людей осталось без крыши над головой.

[местный житель]:

«Я пришёл помочь из другого района. У меня здесь много друзей, некоторые потеряли своих детей. В нашем городке все друг друга знают». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«После шторма прошло три дня. Как видите, мы потеряли всё – дома, людей, детей. Очень больно. Было так сложно всё это построить, и вот мы ни с чем. Стараемся хоть что-то восстановить. У нас нет документов. Нужно всё начинать сначала. И так больно за всех тех, кого так и не нашли. Мой двоюродный брат был там на углу, и его унесла река. С тех пор о нём ничего не слышно».

По словам вице-президента Венесуэлы, в результате этого наводнения погибло 43 человека. Президент Мадуро привёл другие цифры: 100 погибших. 56 человек пропали без вести.

После бедствия Лас-Техериас с населением в 73 тысячи человек остался без электричества и телефонной связи. Сейчас их уже восстановили, однако по-прежнему нет воды.

Чиновники пообещали восстановить все пострадавшие дома.

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