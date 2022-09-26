Смывал дома: канадцы восстанавливаются после урагана «Фиона»

Море смывало целые дома на юго-западной оконечности канадского острова Ньюфаундленд. В субботу на восток страны обрушился..

Море смывало целые дома на юго-западной оконечности канадского острова Ньюфаундленд. В субботу на восток страны обрушился ураган «Фиона». Он валил электрические столбы и деревья, срывал крыши.

В этом городе погибла 73-летняя женщина. В целом этот регион, где проживает немногим более 4000 человек, пострадал больше всего. Более 20 домов разрушено, примерно двум сотням человек требуется убежище.

[Грег Кук, пожарный-доброволец]:

«Это просто нереально. Я такого никогда не видел. Был момент, когда волна просто сорвала целый дом с фундамента. На самом деле за мной был дом, но сейчас его уже нет».

Когда «Фиона» достигла восточного побережья, скорость ветра превышала 170 километров в час.

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Жительница этого городка Тонни говорит, что шокирована тем, как далеко волны заходили на сушу.

[Тонни Хоскинс, местная жительница]:

«Это была как зона боевых действий. Дом моих соседей разрушен. Огромные волны, которые обрушились на их дом, также с полной силой били и по нашему. Тогда мы поняли, что тоже должны бежать».

Канаде потребуется несколько месяцев, чтобы восстановить критически важную инфраструктуру после того, как мощный ураган оставил «беспрецедентный» след разрушений. Об этом говорят официальные лица.

Сотни тысяч жителей Новой Шотландии, острова Принца Эдуарда, Ньюфаундленда, Квебека и Нью-Брансуика остались без электричества.

Хотя полный масштаб разрушений пока не оценили, шторм может оказаться одним из самых дорогостоящих стихийных бедствий для Канады.

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