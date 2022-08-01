Косовская полиция закрыла два КПП на севере частично признанного государства. Это произошло после того, как местные..

Вучич призвал к миру и сказал, что никакого объявления войны Косово не было

Косовская полиция закрыла два КПП на севере частично признанного государства. Это произошло после того, как местные сербы начали строить баррикады и перекрыли дороги в знак протеста против распоряжения в течение двух месяцев заменить сербские автомобильные номера на косовские.

Протестующие припарковали грузовики с гравием и другую тяжёлую технику на дорогах, ведущих к двум пограничным переходам – Яринье и Берньяк. Они находятся в районах, где сербы составляют большинство.

Как следствие, косовская полиция заявила, что им пришлось закрыть пограничные переходы. Она также сообщила, что были произведены выстрелы в направлении полицейских подразделений, но, к счастью, никто не был ранен.

Ситуация начала накаляться после того, как косовское правительство дало 60 дней на смену автомобильных номеров. Кроме того, с 1 августа все граждане Сербии, посещающие Косово, должны получать на границе дополнительный документ, дающий им разрешение на въезд.

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Аналогичное правило применяется сербскими властями в отношении косоваров, посещающих Сербию.

Президент Сербии Александр Вучич призвал сохранить мир любой ценой.

[Александр Вучич, президент Сербии]:

«Я ещё раз прошу албанцев опомниться, а сербов – не поддаваться на провокации и не делать ничего, что может привести к какому-либо конфликту».

14 лет назад Косово провозгласило независимость от Сербии. С тех пор около 50 тысяч сербов, живущих на севере, пользовались номерными знаками и документами, выданными сербскими властями, отказываясь признавать независимость Приштины.

Более 100 стран признали Косово независимым государством. В их число не входят Сербия и Россия.

Вучич говорит, что никакого объявления войны не было и специальных операций не проводится, но его страна готова действовать.

[Александр Вучич, президент Сербии]:

«Капитуляции не будет, и Сербия победит. Если они посмеют преследовать сербов, плохо обращаться с сербами, убивать сербов – Сербия победит. Это всё, что я могу сказать».

Хрупкий мир между Сербией и Косово поддерживается миссией НАТО. В её составе находится 3770 военнослужащих.

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