Не менее 20 погибших: Афганистан терзают наводнения

На центральный Афганистан обрушились наводнения. За последние двое суток – не менее 20 погибших. Ещё 35..

На центральный Афганистан обрушились наводнения. За последние двое суток – не менее 20 погибших. Ещё 35 человек пострадали. Такие данные приводят власти. Реальное число жертв может быть гораздо больше.

Сильные дожди разрушили тысячи домов и повредили сельскохозяйственные земли.

[житель района Кхуши]:

«Наши дома разрушены, мы теперь все бездомные. У нас ничего нет, наводнение забрало всё – от подушек до матрасов. В некоторых домах – даже детей». [житель района Кхуши]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«В результате наводнения мы потеряли всё, мы лишились домов, но с тех пор нам принесли всего одну буханку хлеба. Что нам с ней делать?»

В этом году на Афганистан буквально обрушились стихийные бедствия, включая засуху и землетрясение, которое в июне унесло более тысячи человеческих жизней.

Нынешним властям очень сложно справляться со всем этим. Уже год в Афганистане правит «Талибан» – организация, которую в России и других странах считают террористической. У талибов нет опыта организации помощи при стихийных бедствиях. Такие операции требуют и международного сотрудничества.

Но после захвата власти международные организации сократили финансирование гуманитарных операций в Афганистане. Доступ во многие регионы сейчас также затруднён. Людям не хватает базовых вещей, включая чистую питьевую воду.

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