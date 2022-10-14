Япония: ракеты Северной Кореи становится труднее обнаруживать

41-ю баллистическую ракету за этот год запустила Северная Корея. Она была запущена из района Сунан в..

41-ю баллистическую ракету за этот год запустила Северная Корея. Она была запущена из района Сунан в Пхеньяне. Ракета пролетела примерно 700 километров, достигнув максимальной высоты в 50 километров, после чего упала в Японское море.

Правительство Японии сделало заявление.

[Хирокадзу Мацуно, главный секретарь Кабинета министров Японии]:

«Нам все труднее обнаруживать баллистические ракеты, запущенные Северной Кореей. Значит, будет сложнее их перехватывать. Поэтому важно постоянно работать над тем, чтобы наша контратака становилась эффективнее».

В этот же день десять северокорейских военных самолётов пролетели рядом с границей Южной Кореи. В ответ южнокорейские военные тоже подняли в воздух самолёты, в том числе истребители.

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Кроме того, КНДР произвела 130 артиллерийских выстрелов в Жёлтое море из провинции Хванхэ и примерно 40 выстрелов в Японское море из провинции Канвондо.

Южнокорейские военные осудили все эти действия и назвали их провокациями, которые подрывают мир на Корейском полуострове, а также нарушают резолюции ООН.

[Кан Хо Пхиль, представитель штабов Южной Корей]:

«Наши военные предупреждают Северную Корею о недопустимости провокаций, которые вызывают военную напряжённость на Корейском полуострове, и настоятельно призывают немедленно их прекратить».

В ответ на демонстрацию военной силы Южная Корея впервые за пять лет ввела санкции против КНДР. Под них попали 15 физических лиц и 16 организаций, которые содействовали производству оружия массового уничтожения. Ранее санкции также ввёл Вашингтон. Они направлены на закупки топлива, предназначенного для поддержки ракетной программы Пхеньяна.

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