Япония: ракеты Северной Кореи становится труднее обнаруживать

41-ю баллистическую ракету за этот год запустила Северная Корея. Она была запущена из района Сунан в..
Дата загрузки: 2022-10-14
Правительство Японии сделало заявление.
[Хирокадзу Мацуно, главный секретарь Кабинета министров Японии]:
«Нам все труднее обнаруживать баллистические ракеты, запущенные Северной Кореей. Значит, будет сложнее их перехватывать. Поэтому важно постоянно работать над тем, чтобы наша контратака становилась эффективнее».
В этот же день десять северокорейских военных самолётов пролетели рядом с границей Южной Кореи. В ответ южнокорейские военные тоже подняли в воздух самолёты, в том числе истребители.
Кроме того, КНДР произвела 130 артиллерийских выстрелов в Жёлтое море из провинции Хванхэ и примерно 40 выстрелов в Японское море из провинции Канвондо.
Южнокорейские военные осудили все эти действия и назвали их провокациями, которые подрывают мир на Корейском полуострове, а также нарушают резолюции ООН.
[Кан Хо Пхиль, представитель штабов Южной Корей]:
«Наши военные предупреждают Северную Корею о недопустимости провокаций, которые вызывают военную напряжённость на Корейском полуострове, и настоятельно призывают немедленно их прекратить».
В ответ на демонстрацию военной силы Южная Корея впервые за пять лет ввела санкции против КНДР. Под них попали 15 физических лиц и 16 организаций, которые содействовали производству оружия массового уничтожения. Ранее санкции также ввёл Вашингтон. Они направлены на закупки топлива, предназначенного для поддержки ракетной программы Пхеньяна.
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