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Пхеньян запустил десять ракет за день в сторону Южной Кореи и Японии

Пхеньян запустил десять ракет за день в сторону Южной Кореи и Японии

Не менее десяти ракет разных типов за день запустила Северная Корея с восточного и западного побережий...

Дата загрузки: 2022-11-03

Пхеньян запустил десять ракет за день в сторону Южной Кореи и Японии

Не менее десяти ракет разных типов за день запустила Северная Корея с восточного и западного побережий. Одна из них упала рядом с территориальными водами Южной Кореи – в 26 километрах к югу от Северной разграничительной линии.

На острове Уллындо с населением в десять тысяч человек объявили воздушную тревогу. Люди укрылись в подвалах и бомбоубежищах.

[Кан Син Чхоль, глава Объединённого комитета начальников штабов]:
«Северная Корея впервые с раздела полуострова запустила ракету, которая упала вблизи наших территориальных вод. Это исключительная ситуация. И мы не можем допускать такого».

В ответ на действия Пхеньяна южнокорейские военные запустили три управляемые ракеты класса «земля-воздух» в сторону Северной разграничительной линии.

Министр обороны Японии назвал испытания, проведённые КНДР, совершенно неприемлемыми. Японские военные засекли минимум две ракеты. Одна пролетела 150 километров, а другая 200.

[Ясукадзу Хамада, глава Минобороны Японии]:
«Мы будем тесно сотрудничать с другими странами, включая США и Южную Корею. И мы полны решимости твёрдо защищать жизнь наших людей и наше мирное существование. В этой ситуации мы реалистично рассмотрим все варианты ответов, не исключая ничего, в том числе возможности контратаки».

Пхеньян запустил ракеты через несколько часов после того, как потребовал от Южной Кореи и США остановить военные учения. Они начались 31 октября. Эта операция под названием «Бдительный шторм» стала одним из крупнейших совместных военных учений двух стран. В ней участвуют 240 боевых самолётов, включая самолёты-невидимки.

Северная Корея утверждает, что это подготовка к вторжению. Южная Корея и США заявляют, что учения проходят в целях укрепления оборонительных способностей.

С начала года КНДР произвела уже 29 запусков ракет.
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