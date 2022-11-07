Южная Корея нашла обломки баллистической ракеты КНДР

Южнокорейский корабль обнаружил обломки предположительно северокорейской баллистической ракеты малой дальности. Она приземлилась у побережья Южной Кореи..

Южнокорейский корабль обнаружил обломки предположительно северокорейской баллистической ракеты малой дальности. Она приземлилась у побережья Южной Кореи на прошлой неделе.

Это первый случай, когда баллистическая ракета КНДР упала вблизи южнокорейских вод.

По словам представителя Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи, для обнаружения обломков спасательное судно ВМС использовало подводный зонд.

[Ким Джун Рак, представитель комитета]:

«Вчера, 6 ноября, наши военные обнаружили обломки предположительно северокорейской баллистической ракеты малой дальности. Они находились южнее северной пограничной линии в Восточном море. Запустили ракету 2 ноября».

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Между тем, Южная Корея и США провели шестидневные воздушные учения, которые завершились в субботу. КНДР назвала их «открытой провокацией» и пообещала ответить.

Так, северокорейский телеканал сообщил, что в КНДР прошли свои учения, на которых имитировали удары по южнокорейским авиабазам и боевым самолётам, а также крупному городу.

Ракетные испытания КНДР на прошлой неделе включили запуск сотен артиллерийских снарядов в море.

Пхеньян также подтвердил запуск двух «стратегических» крылатых ракет, способных нести ядерное оружие. Их выпустили в направлении вод Ульсана. Это юго-восточный прибрежный город Южной Кореи, в котором находятся атомная электростанция и большие заводские парки.

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