Южная Корея нашла обломки баллистической ракеты КНДР

Южнокорейский корабль обнаружил обломки предположительно северокорейской баллистической ракеты малой дальности. Она приземлилась у побережья Южной Кореи..
Дата загрузки: 2022-11-07
Это первый случай, когда баллистическая ракета КНДР упала вблизи южнокорейских вод.
По словам представителя Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи, для обнаружения обломков спасательное судно ВМС использовало подводный зонд.
[Ким Джун Рак, представитель комитета]:
«Вчера, 6 ноября, наши военные обнаружили обломки предположительно северокорейской баллистической ракеты малой дальности. Они находились южнее северной пограничной линии в Восточном море. Запустили ракету 2 ноября».
Между тем, Южная Корея и США провели шестидневные воздушные учения, которые завершились в субботу. КНДР назвала их «открытой провокацией» и пообещала ответить.
Так, северокорейский телеканал сообщил, что в КНДР прошли свои учения, на которых имитировали удары по южнокорейским авиабазам и боевым самолётам, а также крупному городу.
Ракетные испытания КНДР на прошлой неделе включили запуск сотен артиллерийских снарядов в море.
Пхеньян также подтвердил запуск двух «стратегических» крылатых ракет, способных нести ядерное оружие. Их выпустили в направлении вод Ульсана. Это юго-восточный прибрежный город Южной Кореи, в котором находятся атомная электростанция и большие заводские парки.
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