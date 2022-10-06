Из Северной Кореи снова летят баллистические ракеты

Ещё две баллистические ракеты малой дальности запустил Пхеньян. Это произошло через час после того, как МИД..

Ещё две баллистические ракеты малой дальности запустил Пхеньян. Это произошло через час после того, как МИД КНДР раскритиковал Совет Безопасности ООН за проведённое в среду заседание. На нём обсуждались провокационные испытания Северной Кореи и дополнительные санкции против неё.

В этот раз ракеты были запущены в сторону восточного побережья КНДР. Первая поднялась на высоту 100 километров и пролетела 350 километров. Вторая летела на более низкой высоте, причём изменяя траекторию полёта. Такие ракеты труднее обнаружить и сбить. Ракета пролетела 800 километров и, как и первая, упала в Японское море. Этот запуск стал шестым за последние 12 дней.

[Ясукадзу Хамада, министр обороны Японии]:

«За короткий промежуток времени с конца сентября Пхеньян провёл шесть запусков, участив свои провокационные действия».

Испытания КНДР осудили США, Южная Корея, а также правительство Японии.

[Сэидзи Кихара, заместитель генсекретаря кабмина Японии]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Мы считаем, что Северная Корея, вероятно, продолжит совершать провокационные действия, включая ядерные испытания».

Япония и Южная Корея обещают и дальше тесно сотрудничать с Соединёнными Штатами, чтобы укреплять свою оборону.

Ранее на этой неделе Пхеньян запустил межконтинентальную баллистическую ракету средней дальности «Хвасон-12». Она пролетела над Японией, после чего упала в Тихий океан. Последний раз такие испытания проходили пять лет назад.

Действия северокорейцев вынудили США вернуть свой атомный авианосец в акваторию Южной Кореи и Японии. Корабль возвращался на базу после совместных военных учений с южнокорейскими ВМС.

В этом году КНДР запустила около 40 ракет. В Вашингтоне и Сеуле считают, что Пхеньян также готов провести ядерное испытание. Их было уже шесть. Последнее прошло пять лет назад после совместных военно-морских учений Южной Кореи и США.

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