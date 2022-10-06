Из Северной Кореи снова летят баллистические ракеты

Ещё две баллистические ракеты малой дальности запустил Пхеньян. Это произошло через час после того, как МИД..
Дата загрузки: 2022-10-06
В этот раз ракеты были запущены в сторону восточного побережья КНДР. Первая поднялась на высоту 100 километров и пролетела 350 километров. Вторая летела на более низкой высоте, причём изменяя траекторию полёта. Такие ракеты труднее обнаружить и сбить. Ракета пролетела 800 километров и, как и первая, упала в Японское море. Этот запуск стал шестым за последние 12 дней.
[Ясукадзу Хамада, министр обороны Японии]:
«За короткий промежуток времени с конца сентября Пхеньян провёл шесть запусков, участив свои провокационные действия».
Испытания КНДР осудили США, Южная Корея, а также правительство Японии.
[Сэидзи Кихара, заместитель генсекретаря кабмина Японии]:
«Мы считаем, что Северная Корея, вероятно, продолжит совершать провокационные действия, включая ядерные испытания».
Япония и Южная Корея обещают и дальше тесно сотрудничать с Соединёнными Штатами, чтобы укреплять свою оборону.
Ранее на этой неделе Пхеньян запустил межконтинентальную баллистическую ракету средней дальности «Хвасон-12». Она пролетела над Японией, после чего упала в Тихий океан. Последний раз такие испытания проходили пять лет назад.
Действия северокорейцев вынудили США вернуть свой атомный авианосец в акваторию Южной Кореи и Японии. Корабль возвращался на базу после совместных военных учений с южнокорейскими ВМС.
В этом году КНДР запустила около 40 ракет. В Вашингтоне и Сеуле считают, что Пхеньян также готов провести ядерное испытание. Их было уже шесть. Последнее прошло пять лет назад после совместных военно-морских учений Южной Кореи и США.
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