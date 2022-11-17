Северная Корея в очередной раз запустила баллистическую ракету малой дальности. Это произошло вскоре после того, как..

КНДР после угроз в адрес США снова запустила баллистическую ракету

Северная Корея в очередной раз запустила баллистическую ракету малой дальности. Это произошло вскоре после того, как Пхеньян пригрозил Вашингтону более жёсткими военными действиями. Власти КНДР недовольны тем, что США укрепляет сотрудничество с Южной Кореей и Японией в вопросах военной обороны.

По данным Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи, ракета была запущена из Вонсана в провинции Канвондо. Она пролетела более 200 километров и упала в воды Восточно-Корейского залива. Южнокорейские военные усилили наблюдение и продолжают тесно сотрудничать с американскими коллегами.

Раздражение Пхеньяна вызвала трёхсторонняя встреча лидеров США, Южной Кореи и Японии во время саммита АСЕАН в Камбодже. Главы государств обсудили провокационные военные испытания Северной Кореи и подтвердили намерение сдерживать военную угрозу с её стороны.

Глава МИД Северной Кореи назвала действия США «рискованной игрой, о которой они обязательно пожалеют».

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В этом году Пхеньян запустил рекордное количество баллистических ракет. Причём в ноябре испытания участились. Предыдущий запуск был 9 ноября, а всего с начала месяца в КНДР запустили более 30 ракет.

Между тем международные наблюдатели уже несколько месяцев предупреждают, что Северная Корея, возможно, готовится к ядерным испытаниям. Всего их было уже шесть. Последнее Пхеньян провёл в 2017 году.

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