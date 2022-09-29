Пхеньян запустил ракеты второй раз за три дня

Северная Корея снова провела испытание оружия. Это произошло второй раз за три дня. Две баллистические ракеты..
Дата загрузки: 2022-09-29
Они пролетели 360 километров, достигнув максимальной высоты в 30 километров, и упали в Японское море.
Запуск осудило Министерство обороны Японии.
[Тосиро Ино, сотрудник Министерства обороны Японии]:
«Северная Корея и так совсем недавно запустила баллистическую ракету. Это произошло 25 сентября. Действия Пхеньяна, включая запуски ракет, угрожают миру и безопасности нашей страны, всего региона и международного сообщества в целом».
Вскоре после испытания в Южную Корею с официальным визитом прибыла вице-президент США Камала Харрис. Перед этим она посетила военную базу в Японии. Теперь планирует встретиться с южнокорейским президентом Юн Сок Ёлем и посетить демилитаризованную зону.
Харрис осудила недавние запуски ракет и назвала испытания частью «незаконной программы вооружений, которая угрожает региональной стабильности и нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН».
На фоне участившихся запусков ракет Южная Корея усилила наблюдение за соседом, а также сохраняет боевую готовность и тесно сотрудничает с вооружёнными силами США.
Сейчас в Жёлтом море проходят совместные военные учения Южной Кореи и Соединённых Штатов. В них участвуют американские корабли, включая авианосец, эсминец и ракетный крейсер. Также прибыла американская атомная подводная лодка.
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