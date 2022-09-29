Северная Корея снова провела испытание оружия. Это произошло второй раз за три дня. Две баллистические ракеты..

Пхеньян запустил ракеты второй раз за три дня

Северная Корея снова провела испытание оружия. Это произошло второй раз за три дня. Две баллистические ракеты малой дальности запустили с интервалом в десять минут из столичного региона в сторону восточного побережья страны.

Они пролетели 360 километров, достигнув максимальной высоты в 30 километров, и упали в Японское море.

Запуск осудило Министерство обороны Японии.

[Тосиро Ино, сотрудник Министерства обороны Японии]:

«Северная Корея и так совсем недавно запустила баллистическую ракету. Это произошло 25 сентября. Действия Пхеньяна, включая запуски ракет, угрожают миру и безопасности нашей страны, всего региона и международного сообщества в целом».

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Вскоре после испытания в Южную Корею с официальным визитом прибыла вице-президент США Камала Харрис. Перед этим она посетила военную базу в Японии. Теперь планирует встретиться с южнокорейским президентом Юн Сок Ёлем и посетить демилитаризованную зону.

Харрис осудила недавние запуски ракет и назвала испытания частью «незаконной программы вооружений, которая угрожает региональной стабильности и нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН».

На фоне участившихся запусков ракет Южная Корея усилила наблюдение за соседом, а также сохраняет боевую готовность и тесно сотрудничает с вооружёнными силами США.

Сейчас в Жёлтом море проходят совместные военные учения Южной Кореи и Соединённых Штатов. В них участвуют американские корабли, включая авианосец, эсминец и ракетный крейсер. Также прибыла американская атомная подводная лодка.

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