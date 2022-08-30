НАСА отложило запуск массивной ракеты миссии «Артемида-1»

Огромная ракета SLS, разработанная НАСА, не взлетела в положенное время с космодрома центра Кеннеди во Флориде...

Огромная ракета SLS, разработанная НАСА, не взлетела в положенное время с космодрома центра Кеннеди во Флориде. Запуск отложили как минимум на четыре дня из-за технических неполадок.

Космический корабль высотой почти 100 метров должен положить начало лунной программе «Артемида-1». Однако инженеры не смогли остановить утечку хладагента из двигателей. Также им показалось, что на верхней части ракеты образовалась трещина. Однако позже выяснили, что это был иней.

НАСА надеется, что этот космический корабль однажды снова доставит астронавтов на Луну, спустя более полувека после лунной миссии «Аполлона».

[Билл Нельсон, глава НАСА]:

«Мы не запустим, пока всё не будет готово. Этот случай показал, насколько это сложный аппарат, очень сложная система, и всё должно работать. Нельзя включать зажигание, пока всё не будет готово».

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Миссия «Артемида-1» предусматривает шестинедельный испытательный полёт без экипажа вокруг Луны и обратно на Землю с приводнением в Тихом океане.

НАСА не назвало новую дату запуска двухступенчатой ракеты. Оно лишь сообщило, что первое доступное окно будет в пятницу 2 сентября.

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