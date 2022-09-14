НАСА готовится к столкновению с астероидом

НАСА готовится к испытанию перенаправления двойного астероида. Миссия DART станет первым тестом того, как человечество будет..

НАСА готовится к испытанию перенаправления двойного астероида. Миссия DART станет первым тестом того, как человечество будет защищать Землю в случае возможного столкновения с астероидом.

Для этого беспилотный управляемый космический аппарат направят к двойному околоземному астероиду Дидим. Он столкнётся с его спутником Диморфосом, чтобы сместить его с орбиты.

[Андреа Райли, руководитель программы DART]:

«Мы постоянно ищем в небе потенциальные новые угрозы в виде астероидов. Размер Диморфоса находится в классе, который больше всего беспокоит – примерно 140 на 60 метров. И поэтому этот тест даст нам уверенность в том, что у нас есть стратегия смягчения последствий, если когда-либо появится угроза».

Аппарат миссии DART стартовал в ноябре прошлого года с космодрома в Калифорнии.

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Финал программы наступит 26 сентября, когда он применит на спутнике «технику кинетического удара». В Диморфос он врежется на скорости 6,6 километра в секунду. Это приведёт к уничтожению летательного аппарата, а также изменению орбитального периода космического тела.

[Нэнси Шабот, сотрудница миссии DART]:

«Среди тел, сближающихся с Землёй, есть четыре размером около 10 километров. Мы нашли их все, и мы отслеживаем, будут ли они представлять угрозу в обозримом будущем».

Примерно за 10 дней до столкновения корабль отправит на Диморфос мини-спусковой аппарат с камерами. Они запишут момент удара и отправят изображения на Землю.

Астероид, на который нацелен DART, не представляет реальной угрозы для Земли. Он крошечный и в случае столкновения с планетой не вызовет глобальной катастрофы. Он намного меньше метеорита Чиксулуб, который столкнулся с Землёй около 66 миллионов лет назад, и, как считается, привёл к вымиранию динозавров.

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