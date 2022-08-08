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Бывший боевик стал президентом Колумбии

Бывший боевик стал президентом Колумбии

Президентом Колумбии избрали бывшего повстанца-леворадикала. Это произошло впервые за 200-летнюю историю страны. Густаво Петро был членом..

Дата загрузки: 2022-08-09

Бывший боевик стал президентом Колумбии
Президентом Колумбии избрали бывшего повстанца-леворадикала. Это произошло впервые за 200-летнюю историю страны. Густаво Петро был членом партизанской группировки М-19. Его привели к присяге на площади в Боготе, где собралось более 100 тысяч зрителей, включая испанского короля Фелипе VI, девятерых латиноамериканских президентов и других колумбийцев.

[Густаво Петро, президент Колумбии]:
«Мы наконец объединим Колумбию. Мы объединим всех нас и положим конец раздорам, которые ставят людей по разные стороны».

Петро пообещал возобновить сорванные мирные переговоры с повстанцами из Национально-освободительной армии и вернуть мирное соглашение 2016 года с бывшими членами ФАРК, которые его отвергли. По словам Петро, вооруженные группировки должны принять его условия.

[Густаво Петро, президент Колумбии]:
«Мы призываем всех, кто вооружён, оставить своё оружие в тумане прошлого. Принять законные блага в обмен на мир».

Он также сказал, что разработает новую стратегию борьбы с наркотрафиком, изменением климата и бедностью в Колумбии. Ещё в его планах – возобновить дипломатические отношения с Венесуэлой.
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