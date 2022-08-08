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Спасение горняков: на глубине 60 метров в Мексике застряло 10 шахтёров

Спасение горняков: на глубине 60 метров в Мексике застряло 10 шахтёров

На севере Мексики продолжают спасение десяти горняков, которые оказались под завалами в угольной шахте. Обрушение произошло..

Дата загрузки: 2022-08-09

Спасение горняков: на глубине 60 метров в Мексике застряло 10 шахтёров
На севере Мексики продолжают спасение десяти горняков, которые оказались под завалами в угольной шахте. Обрушение произошло на прошлой неделе.

Ствол разрушенной шахты затопило грунтовыми водами. Сейчас работают насосы. Люди находятся примерно в 60 метрах под землёй более четырёх дней. Решают, отправлять ли туда водолазов.

Родственники, которые дежурят снаружи, надеются, что горняки нашли нишу с воздухом, и что им удалось выжить.

[Теодоро Дюран, священник]:
«Мы верим в Божью милость и верим в чудеса, и эти семьи тоже верят. Молитва – единственное, что может укрепить нас в эти трудные времена».

В целом завалило три рукава шахты глубиной по 60 метров. Каждый затоплен более чем наполовину.

Пятерых горняков удалось достать из-под земли сразу после обрушения.

Шахта в городе Сабинас открылась в январе. Местные власти говорят, что никаких нарушений правил безопасности на ней пока не фиксировали.
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