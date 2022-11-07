Оползень разрушил 70 домов в Колумбии

Не менее 70 жилых домов разрушил оползень на севере Колумбии в городе Пьохо. К счастью, обошлось..

Не менее 70 жилых домов разрушил оползень на севере Колумбии в городе Пьохо. К счастью, обошлось без жертв. Из зоны бедствия эвакуировали более 80 семей.

[житель Пьохо]:

«Это началось в 10 вечера, когда вода стала топить дома. Они начали рушиться один за другим. Начали падать уличные фонари. Провода упали почти на меня в момент, когда я пытался успокоить свою плачущую дочь. Мы зашли в дом, но были вынуждены бежать из него, потому что стены начали трескаться».

Также оказалось повреждённым местное кладбище.

Оползни были вызваны непрекращающимися ливнями. Пострадал и портовый город Картахена.

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[Фернандо Абелло, глава спасательной службы Картахены]:

«В Картахене дождь идёт без передышки уже 36 часов. Поступило 18 срочных вызовов, на которые направили спасательные службы. В том числе это 14 оползней, а также – падение деревьев и затопление, особенно в районе Баджамара».

Как сообщило колумбийское метеобюро, сильные дожди стали результатом атмосферной депрессии, которая сформировалась над Карибским морем и частью Атлантического океана.

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