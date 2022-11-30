Умер Цзян Цзэминь – бывший генсек компартии Китая

В возрасте 96 лет скончался бывший генеральный секретарь ЦК Компартии Китая Цзян Цзэминь. Он пришел к..

В возрасте 96 лет скончался бывший генеральный секретарь ЦК Компартии Китая Цзян Цзэминь. Он пришел к власти после разгона мирной демонстрации студентов на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Он также начал крупномасштабные гонения в отношении школы духовного совершенствования Фалуньгун.

Цзян умер в Шанхае, где когда-то был мэром, от лейкемии и полиорганной недостаточности.

Цзян Цзэминь занимал пост генерального секретаря ЦК компартии с 1989 по 2002 годы. Его предшественником был Дэн Сяопин. По мнению историков, Цзян и его фракция продолжали оказывать влияние на внутреннюю политику в КНР ещё долгое время после того, как он покинул высший пост.

В годы его правления Китай вступил во Всемирную торговую организацию, а Гонконг перестал быть британской колонией и перешёл под управление Пекина.

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Внутри страны Цзян осуществлял политику жёсткого подавления инакомыслия. В тюрьмах оказались активисты-правозащитники, члены профсоюзов и сторонники демократии. Он также стал инициатором репрессий духовного движения Фалуньгун из-за его огромной популярности в стране в 90-е годы прошлого века.

Фалуньгун или Фалунь Дафа – это школа духовного и физического совершенствования, основанная на выполнении медитативных упражнений и следовании принципам истины, доброты и терпения. В начале 90-х годов официальные лица в Китае распространение практики поддерживали.

Согласно официальным данным, в 1999 году число приверженцев Фалуньгун в стране составило 100 миллионов человек и превысило число членов коммунистической партии.

В том же году по приказу Цзян Цзэминя началось общенациональное подавление движения. Гонения продолжаются и сегодня. По данным Информационного центра Фалунь Дафа, миллионы людей, занимающиеся практикой, были заключены в тюрьмы. Тысячи из них погибли в результате пыток и насильственного извлечения органов.

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