Украшенный грузовик с рулонами алюминия пересекает венесуэльско-колумбийскую границу. Впервые за много лет между двумя странами возобновились..

Крупный КПП между Колумбией и Венесуэлой заработал после многих лет закрытия

Украшенный грузовик с рулонами алюминия пересекает венесуэльско-колумбийскую границу. Впервые за много лет между двумя странами возобновились грузовые перевозки. Открыли крупный пограничный переход между колумбийским городом Кукута и венесуэльским штатом Тачира.

Мост Симона Боливара пешком лично пересёк новый колумбийский президент Густаво Петро. Возобновление перевозок было его главным предвыборным обещанием.

Это стало хорошей новостью для венесуэльцев, которые многие годы страдали от дефицита на фоне глубочайшего экономического кризиса. Раньше многие из них пешком пересекали этот КПП, чтобы купить дефицитные товары на другой стороне.

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Теперь же к ним поедут колумбийские туалетная бумага, фрукты, лекарства, одежда и другие товары.

Впрочем, Петро говорит, что его страна также нуждается в товарах из Венесуэлы.

[Густаво Петро, президент Колумбии]:

«Большая часть товаров переправлялась из Колумбии в Венесуэлу, но, несомненно, нам нужен их алюминий, их сталь. Обе экономики должны интегрироваться. Особый район между Тачирой и Норте-де-Сантандер должен стать платформой для индустриализации».

Граница между странами протягивается на 2219 километров. В 2008 году объем двусторонней торговли составлял семь миллиардов долларов. Позже бывший в то время президент Венесуэлы Уго Чавес заморозил торговые отношения в знак протеста против военного соглашения между Боготой и Вашингтоном.

При этом в 2019 году Венесуэла полностью разорвала отношения с Колумбией. Это произошло после того, как активисты венесуэльской оппозиции попытались отправить грузовики с гуманитарной помощью из Колумбии. Правительство Мадуро заявило, что это прикрытие для попытки государственного переворота.

Колумбия со своей стороны обвиняла Мадуро в укрывательстве колумбийских повстанческих организаций и преступников.

Теперь же к власти в Колумбии пришёл президент левого толка. Он также пообещал, что между двумя столицами возобновят авиарейсы.

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