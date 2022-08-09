Карачи вошёл в 5-ку самых непригодных для жизни городов

Груды мусора, неприятный запах и разбитые дороги. Ходить и ездить по улицам Карачи – для многих..
Дата загрузки: 2022-08-09
[жительница Карачи]:
«Ситуация в Карачи ужасная. Я только что отвела детей в школу. Дойти до неё было непросто. Повсюду грязь, в ней развиваются микробы, и дети потом болеют. У них повышается температура, и начинается диарея».
[житель Карачи]:
«Все дороги разбиты. Повсюду лужи. Здесь так грязно, что невозможно дышать. Я прошёл через все круги ада, чтобы доехать от дома сюда. Это невыносимо».
Люди жалуются на городские власти и перемен особых не ждут. Местная администрация говорит, что размеры города уже таковы, что не хватает ресурсов его обслуживать.
[Номан Ахмед, сотрудник Департамента архитектуры и планирования]:
«Мы понятия не имеем о границах Карачи. Не знаем, где город начинается и где заканчивается. В пригороде повсюду дома. Их жители используют инфраструктуру и услуги, предназначенные для самого города. Но возможности ограничены».
[Саид Гани, министр труда провинции Синд]:
«В муниципальных органах нет столько работников и техники, чтобы одновременно решать проблемы по всему городу. Мы стараемся, но люди тоже должны помогать. Хотя бы не надо бросать мусор и полиэтиленовые пакеты в канализацию. Когда это происходит, начинаются проблемы».
В Карачи живёт 15 миллионов человек. Помимо грязи на обочинах и разбитых дорог, здесь слабые системы здравоохранения и образования. Также плохо развита инфраструктура.
Стоит отметить, что первое место в списке занял Дамаск – столица Сирии. Второе – нигерийский Лагос. На третьем расположился ливийский Триполи, а на четвёртом – город Алжир – столица одноимённого государства.
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