Карачи вошёл в 5-ку самых непригодных для жизни городов

Груды мусора, неприятный запах и разбитые дороги. Ходить и ездить по улицам Карачи – для многих..

[жительница Карачи]:

«Ситуация в Карачи ужасная. Я только что отвела детей в школу. Дойти до неё было непросто. Повсюду грязь, в ней развиваются микробы, и дети потом болеют. У них повышается температура, и начинается диарея». [житель Карачи]:

«Все дороги разбиты. Повсюду лужи. Здесь так грязно, что невозможно дышать. Я прошёл через все круги ада, чтобы доехать от дома сюда. Это невыносимо».

Груды мусора, неприятный запах и разбитые дороги. Ходить и ездить по улицам Карачи – для многих настоящий кошмар. Финансовая столица Пакистана в этом году замыкает список из пяти городов мира наименее пригодных для жизни.

Люди жалуются на городские власти и перемен особых не ждут. Местная администрация говорит, что размеры города уже таковы, что не хватает ресурсов его обслуживать.

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[Номан Ахмед, сотрудник Департамента архитектуры и планирования]:

«Мы понятия не имеем о границах Карачи. Не знаем, где город начинается и где заканчивается. В пригороде повсюду дома. Их жители используют инфраструктуру и услуги, предназначенные для самого города. Но возможности ограничены». [Саид Гани, министр труда провинции Синд]:

«В муниципальных органах нет столько работников и техники, чтобы одновременно решать проблемы по всему городу. Мы стараемся, но люди тоже должны помогать. Хотя бы не надо бросать мусор и полиэтиленовые пакеты в канализацию. Когда это происходит, начинаются проблемы».

В Карачи живёт 15 миллионов человек. Помимо грязи на обочинах и разбитых дорог, здесь слабые системы здравоохранения и образования. Также плохо развита инфраструктура.

Стоит отметить, что первое место в списке занял Дамаск – столица Сирии. Второе – нигерийский Лагос. На третьем расположился ливийский Триполи, а на четвёртом – город Алжир – столица одноимённого государства.

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