Собственный футбольный трофей появился у юных спортсменов в Тунисе. Пока национальная сборная готовится выступить на Кубке..

В Тунисе проводят собственный Кубок мира по футболу для детей

Собственный футбольный трофей появился у юных спортсменов в Тунисе. Пока национальная сборная готовится выступить на Кубке мира в Катаре, тунисские мальчишки участвуют в необычном соревновании. Оно называется «Чемпионат мира по футболу в нашем районе». Его проводит местная спортивная организация.

[Мурад Бен Мостафа, президент организации Houmitna Sport]:

«Для нас этот чемпионат мира символичен. Местные дети смотрят соревнования по телевизору, но никогда не летали на них в самолёте. Они хотят, чтобы чемпионат мира пришёл к ним, и поэтому сейчас играют здесь».

Участникам от восьми до 13 лет. Они съехались со всего Туниса. Игроков разделили на команды. Каждая представляет какую-нибудь страну, участвующую в настоящем Кубке мира. В финал вышли «сборная Катара» и «сборная Туниса». Победил Катар.

Примечательно, что детей готовили к соревнованиям волонтёры, поскольку у многих нет денег на оплату тренировок.

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[Риад Джеласси, бывший футболист]:

«Такие мероприятия воспитывают в детях патриотизм. И неважно, тренируются они в тунисских клубах или где-то ещё. У нас только один флаг, который объединяет нас, и одна страна, которую мы любим».

У символичного чемпионата есть ещё одна цель – воодушевить игроков национальной сборной. Она участвовала в Кубке мира всего пять раз и никогда не выходила в плей-офф.

Чемпионат в Катаре стартует 20 ноября. На групповом этапе сборная Туниса сыграет с Данией, Австралией и Францией.

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