ЧМ-2022: Аргентина победила Польшу, и обе сборные выходят в плей-офф

Сборная Аргентины нанесла поражение Польше, несмотря на неудачу Месси. Его удар с 11-метровой отметки отразил Войцех..

Сборная Аргентины нанесла поражение Польше, несмотря на неудачу Месси. Его удар с 11-метровой отметки отразил Войцех Щесны. Положение спасли полузащитник Алексис Макаллистер и форвард Хулиан Альварес.

Аргентина победила со счётом 2:0 и вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу. Польская сборная заняла второе место в группе С после аргентинцев и также попадает в 1/8 финала.

А вот болельщики Туниса хоть и празднуют победу, но привкус у неё горьковатый. Африканцы обыграли сильную команду Франции с результатом 1:0, но выбывают с турнира. Французы уже раньше гарантировали себе выход в плей-офф, а тунисцы просто не добрали очков из-за победы Австралии.

[Фатима Нафати, болельщица сборной Туниса]:

«Удивительно, потрясающе. У нас не было особых надежд, но игроки отлично справились. Это фантастический матч». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Мы не ожидали такого результата, потому что у Франции сильная команда. Но в этот раз мы стали лучшей командой и играли очень хорошо».

Ещё одна сенсация – победа сборной Австралии. Она переиграла Данию со счётом 1:0 и впервые за 16 лет вышла в плей-офф.

[болельщик сборной Австралии]:

«Очень хорошо. Мы пойдём до конца. Кто бы ни был следующим, мы всё равно победим. Мы победим всех».

Датские болельщики покидают стадион в плохом настроении. Их сборная уезжает из Катара.

[Кристиан, болельщик сборной Дании]:

«Я разочарован, поскольку ожидал большего. Похоже, что австралийские игроки просто сильнее хотели победы, чем датчане. Так что это заслуженная победа. Датские футболисты не заслуживали выхода в следующий раунд».

В плей-офф также не смогли пробиться сборные Мексики и Саудовской Аравии. Мексиканцы победили арабских игроков со счётом 2:1, но обеим командам не хватило очков, и они покидают турнир.

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