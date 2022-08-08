Блюдо с 50-летней историей предлагает ресторан в Индии

Уже более полувека этот ресторан в индийском городе Тривандрам привлекает толпы клиентов. Главная изюминка – фирменное..

[гость ресторана]:

«Это самый популярный ресторан в Тривандраме. Вся еда, включая курицу, очень вкусная».

Уже более полувека этот ресторан в индийском городе Тривандрам привлекает толпы клиентов. Главная изюминка – фирменное блюдо «кетхель чикен». Это жареная курица со специями. Её подают с лепёшками или с рисом, приправленным топлёным маслом.

Ресторан при отеле «Рахмания» открылся в 40-м году. Сначала фирменным блюдом здесь была баранина. Через 20 лет ему на смену пришла «курица кетхель». С тех пор поток клиентов не иссякает. Владелец ресторана считает умение готовить божьим даром.

[Махин, сын основателя ресторана]:

«Люди ходят и в другие рестораны в Эрнакуламе или Кожикоде. Там тоже много клиентов. Но курицу подают не такую, как здесь».

Владельцы отеля открыли ещё пять таких ресторанов в штате Керала. Но самым популярным остаётся заведение в Тривандраме.

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