Зулусы присягнули на верность новому королю

Тысячи зулусов надели традиционные одежды и присягнули на верность новому королю Мисузулу ка Звелитини. Во время..

Тысячи зулусов надели традиционные одежды и присягнули на верность новому королю Мисузулу ка Звелитини. Во время церемонии, согласно обычаям, он зашёл в загон для скота, чтобы получить благословение от предков. На торжественное мероприятие прибыли послы Королевства Эсватини, Замбии, Малави и ЮАР.

Зулусы – это африканский народ численностью более десяти миллионов человек. Большинство живут в провинции Квазулу-Натал в ЮАР.

Предыдущий король Гудвилл Звелитини правил 50 лет. Он умер в прошлом году после долгой болезни. Согласно завещанию, новым правителем должен был стать принц Мисузулу. Однако некоторые его родственники решили побороться за престол через суд, но ничего не добились. Кандидатуру принца поддержали почти все члены семьи. Также её одобрил президент страны.

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Король зулусов не обладает реальной политической властью. Это церемониальный титул. Главная задача правителя – поддерживать стабильность в сообществе и единство народа.

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