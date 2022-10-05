Группа Depeche Mode объявила о новом альбоме и мировом турне

Британский музыкальный коллектив Depeche Mode, пионер электронной музыки, объявил о новом альбоме и мировом турне. При этом впервые группа будет не в полном составе, поскольку в мае умер клавишник и один из основателей Depeche Mode Эндрю Флетчер.

Во время пресс-конференции в Берлине вокалист Дейв Гаан, а также гитарист и клавишник Мартин Ли Гор сказали, что заканчивают работу над альбомом. Его назвали Memento Mori. Это 15-й студийный альбом для группы, которую основали на востоке Англии в 1980 году.

Название означает «Помни, что ты должен умереть». Его выбрали ещё до кончины Флетчера.

[Мартин Ли Гор, гитарист и клавишник Depeche Mode]:

«Мы уже вовсю над ним работаем, идёт непосредственно запись. Все песни альбома готовы, но не замиксованы. Я понимаю, что название звучит немного мрачно, но можно смотреть на него с позитивной стороны. Жить каждый день на полную силу – именно так я его интерпретирую».

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По словам Гора, большинство песен альбома написали во время пандемии COVID-19, и их темы были вдохновлены тем периодом.

Флетчер умер от расслоения аорты. Ему было 60. Гор и Гаан вернулись в студию в июле.

[Дейв Гаан, вокалист Depeche Mode]:

«Конечно же, мы будем скучать по Флетчеру. Обычно он постоянно что-то комментировал… Есть много вещей, которых не хватает, когда человека больше нет рядом».

У места, где проходит пресс-конференция, собрались самые преданные поклонники группы.

[поклонница Depeche Mode]:

«Это моя жизнь, я слушаю их уже 30 лет. Впервые побывала на их концерте с мамой, когда мне было 12. С тех пор Depeche Mode всегда со мной. Не провела без их музыки и дня».

[поклонница Depeche Mode]:

«Интересно, участвовал ли Эндрю в создании нового альбома».

Группа начнёт мировое турне в марте, когда альбом поступит в продажу. Предыдущий студийный альбом Depeche Mode под названием Spirit вышел в 2017 году.

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