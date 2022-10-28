Монеты с изображением короля Карла III начали чеканить в Великобритании

В Великобритании начали производство первых монет с изображением короля Карла III. Это памятные 50 пенсов, на..

[Ребекка Морган, представительница Монетного двора]:

«Сейчас мы чеканим монету номиналом в 50 пенсов с изображением короля Карла III на аверсе, а на реверсе памятное изображение в честь королевы Елизаветы II. Действительно трогательный дизайн. Он повторяет её корону, которой её короновали 70 лет назад в 1953-м».

В Великобритании начали производство первых монет с изображением короля Карла III. Это памятные 50 пенсов, на которые также поместили гербы и геральдические эмблемы Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Монеты выйдут в обращение в декабре.

Изображение создал британский скульптор Мартин Дженнингс. Портрет Чарльза обращён лицом в противоположную сторону от портрета его матери.

Такая традиция существует со времени восстановления монархии в 1660 году после 11 лет республиканского правления.

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Чарльз лично одобрил официальный портрет, на котором он изображён лицом влево. Вокруг можно прочитать надпись на латинском «Король Карл III, милостью Божьей, защитник веры».

[Мартин Дженнингс, создатель монеты]:

«Это останется неизменным многие годы, пока монеты будут использовать. В изображении должно быть достоинство и серьёзность, но также и тепло. В конце концов, это портрет человека. Это король, но он также и человек».

Королева Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет после 70 лет пребывания на престоле. В обращении находится около 27 миллиардов монет с её изображением. Они останутся законным платёжным средством, но со временем их постепенно выведут из обращения.

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