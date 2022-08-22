Морской котик забрался в жилой дом на Северном острове в Новой Зеландии. Нежданный гость опрокинул вёдра..
Дата загрузки: 2022-08-23
Животное обнаружила хозяйка дома Дженн Росс. Она разбудила детей и вызвала сотрудников Департамента охраны природы.
[Дженн Росс, владелица дома]:
«Возможно, морской котик забрёл в сад, и там была кошка. Может быть, она пыталась его прогнать, но он крупнее её и не испугался. Тогда кошка побежала в дом, а ему стало любопытно, и он последовал за ней».
Муж Дженн – морской биолог. Во время забавного происшествия как раз работал.
[Фил Росс, владелец дома]:
«Обычно я пытаюсь вывезти семью куда-нибудь на природу, где работаю. А тут работа сама пришла к нам домой. Правда, меня здесь не оказалось».
Незадолго до происшествия рядом с островом был шторм, и на берегу появились морские котики. Но только один из них решил погостить у людей.
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