Морской котик забрался в жилой дом на Северном острове в Новой Зеландии. Нежданный гость опрокинул вёдра в гараже, напугал кошку и полежал на диване, но серьёзного вреда никому не причинил.

Животное обнаружила хозяйка дома Дженн Росс. Она разбудила детей и вызвала сотрудников Департамента охраны природы.

[Дженн Росс, владелица дома]:

«Возможно, морской котик забрёл в сад, и там была кошка. Может быть, она пыталась его прогнать, но он крупнее её и не испугался. Тогда кошка побежала в дом, а ему стало любопытно, и он последовал за ней».

Муж Дженн – морской биолог. Во время забавного происшествия как раз работал.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Фил Росс, владелец дома]:

«Обычно я пытаюсь вывезти семью куда-нибудь на природу, где работаю. А тут работа сама пришла к нам домой. Правда, меня здесь не оказалось».

Незадолго до происшествия рядом с островом был шторм, и на берегу появились морские котики. Но только один из них решил погостить у людей.

Короткая ссылка на эту страницу: