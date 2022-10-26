Риши Сунак выбрал новый состав Кабинета министров

Британский премьер-министр Риши Сунак назначил ключевых министров в своём Кабинете. До этого его официально назначили лидером..

Британский премьер-министр Риши Сунак назначил ключевых министров в своём Кабинете. До этого его официально назначили лидером Консервативной партии и главой правительства Великобритании. На этом посту он заменил Лиз Трасс, которая продержалась всего 44 дня.

Сунак привлёк министров со всей Консервативной партии, некоторых оставил на своих постах. Этот шаг ослабил опасения, что новоназначенный премьер выбирает лоялистов, не пытаясь объединить партию.

Джереми Хант повторно назначен министром финансов. Это должно успокоить рынки, которые были недовольны экономическими планами его предшественника, основанными на увеличении госдолга.

Новый премьер-министр также восстановил Доминика Рааба на посту заместителя премьера. Когда к власти пришла Лиз Трасс, то он не получил никакого назначения и 44 дня оставался без должности в правительстве. При этом свои посты сохранили министр иностранных дел Джеймс Клеверли, а также министр обороны Бен Уоллес.

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Суэллу Браверман повторно назначили министром внутренних дел. При Трасс она подала в отставку, формально объяснив это нарушением правил использования личной электронной почты. По факту она была не согласна с курсом предыдущего Кабинета.

Пенни Мордонт, которая была главной соперницей Сунака во время выборов, сохранила свой пост председателя Палаты общин. На этой должности она организует дела правительства в нижней палате парламента.

При этом источники сообщали, что она хотела стать министром иностранных дел.

Ещё одно знаковое назначение – министр интеграции. На эту должность Сунак поставил Майкла Гоува. Это один из самых влиятельных политиков-ветеранов в Консервативной партии.

Сообщается, что новоназначенный Кабинет продолжит работу без каких-либо пауз.

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