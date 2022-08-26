Смартфон для неграмотных выпустили в Кот-д’Ивуаре

Смартфон собственного производства впервые появился в Кот-д'Ивуаре. Его сделали для тех, кто не умеет читать, писать..
Дата загрузки: 2022-08-26
Смартфоном можно управлять с помощью голосовых команд через приложение, подобное Siri. Оно «понимает» 16 из 60 наречий коренных жителей, включая язык дьюла, бауле и бете.
Таким способом пользователь может звонить, отправлять текстовые сообщения и даже проводить денежные операции.
Смартфон называется Open G. Создал его местный бизнесмен Ален Капо-Чичи.
[Ален Капо-Чичи, предприниматель]:
«Мы попытались помочь нашим родителям, которым трудно пользоваться смартфонами. <…> Почему бы не облегчить им жизнь, отдав приоритет командам, поскольку речь в три раза быстрее письма?»
Смартфон появился на прилавках магазинов в июле. Продано уже несколько тысяч штук.
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