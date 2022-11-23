Среди жертв землетрясения в Индонезии – много детей

Кровать за кроватью в этой больнице в Западной Яве занимают дети, пострадавшие от землетрясения, которое произошло..

Кровать за кроватью в этой больнице в Западной Яве занимают дети, пострадавшие от землетрясения, которое произошло в понедельник в самой густонаселённой провинции Индонезии.

Среди них – маленькая Фитри.

[Сити Фатима, мать пострадавшей девочки]:

«Я сказала Фитри пойти помыть руки после еды, и через пару минут случилось землетрясение, очень сильное. Она была в ванной, её завалило рухнувшей стеной по шею. Было видно только голову. Стена также повредила бойлер, и ей ошпарило ягодицу и ногу».

Землетрясение было силой 5,6 балла. Эпицентр находился рядом с городом Чианджур в 75 километрах юго-восточнее столицы Джакарты.

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Тем временем число жертв возросло до 268. И, как ожидается, будет ещё больше – более 150 человек числятся пропавшими без вести. Среди погибших – много детей.

Спасатели продолжают разбирать завалы. Ситуацию осложняет то, что многие районы остались без света.

Кроме того, было зафиксировано 145 афтершоков. Власти также предупреждают, что в ближайшие недели может сойти ещё больше оползней.

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