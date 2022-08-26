Женщина поговорила с родственниками на собственных похоронах

Что бы вы сказали на собственных похоронах? Благодаря искусственному интеллекту теперь можно задавать вопросы тем, кто..

Что бы вы сказали на собственных похоронах? Благодаря искусственному интеллекту теперь можно задавать вопросы тем, кто уже ушёл в мир иной.

87-летняя британка Марина Смит скончалась в июне. Однако благодаря приложению StoryFile Life, которое разработали её сын и невестка, семья может услышать её ответы на любые вопросы.

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[Марина Смит, умершая британка]:«Я бы сказала на своих похоронах, что я очень рада, что встретила столько хороших людей, которые повлияли на мою жизнь, и у меня была счастливая семейная жизнь, у меня был муж, и я чувствую, что Бог для меня всё запланировал, моя жизнь подходит к концу и моя миссия здесь завершена».

Гости на похоронах Марины смогли задать ей несколько вопросов с помощью программы. Затем искусственный интеллект нашёл ответы в базе видеоклипов, которые записали заранее.

[Стивен Смит, разработчик программы]:«Каждая из наших историй о жизни важна для тех, кто живёт после нас. Потомки вспоминают нас через 50 или 100 лет. Если вы чей-то пра-пра-прадедушка, то они хотят узнать вашу историю, во что вы верили и как жили».

Человек заранее записывает на любой носитель ответы на десятки вопросов. Затем их загружают на платформу StoryFile. Искусственный интеллект просто выбирает нужные ответы из имеющегося видео, ничего не «подделывая».

[Стивен Смит, разработчик программы]:«StoryFile не изменяет ответов на вопросы, мы не редактируем их, не манипулируем ими. Это настоящий вы. И это видео, которое вы записали. Просто с его помощью вы можете общаться в будущем».

Изначально программу разрабатывали, чтобы записать истории известных людей. Теперь же загрузить свои ответы может любой желающий. Единоразовая плата составляет 48 долларов США.

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