Женщина поговорила с родственниками на собственных похоронах

Что бы вы сказали на собственных похоронах? Благодаря искусственному интеллекту теперь можно задавать вопросы тем, кто..
Дата загрузки: 2022-08-26
87-летняя британка Марина Смит скончалась в июне. Однако благодаря приложению StoryFile Life, которое разработали её сын и невестка, семья может услышать её ответы на любые вопросы.[Марина Смит, умершая британка]:
«Я бы сказала на своих похоронах, что я очень рада, что встретила столько хороших людей, которые повлияли на мою жизнь, и у меня была счастливая семейная жизнь, у меня был муж, и я чувствую, что Бог для меня всё запланировал, моя жизнь подходит к концу и моя миссия здесь завершена».
Гости на похоронах Марины смогли задать ей несколько вопросов с помощью программы. Затем искусственный интеллект нашёл ответы в базе видеоклипов, которые записали заранее.[Стивен Смит, разработчик программы]:
«Каждая из наших историй о жизни важна для тех, кто живёт после нас. Потомки вспоминают нас через 50 или 100 лет. Если вы чей-то пра-пра-прадедушка, то они хотят узнать вашу историю, во что вы верили и как жили».
Человек заранее записывает на любой носитель ответы на десятки вопросов. Затем их загружают на платформу StoryFile. Искусственный интеллект просто выбирает нужные ответы из имеющегося видео, ничего не «подделывая».[Стивен Смит, разработчик программы]:
«StoryFile не изменяет ответов на вопросы, мы не редактируем их, не манипулируем ими. Это настоящий вы. И это видео, которое вы записали. Просто с его помощью вы можете общаться в будущем».
Изначально программу разрабатывали, чтобы записать истории известных людей. Теперь же загрузить свои ответы может любой желающий. Единоразовая плата составляет 48 долларов США.
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