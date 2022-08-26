Что предлагает кошачий отель в Париже

Отправляясь в отпуск, парижане могут не беспокоиться о своих кошках. Их можно поселить в кошачьем отеле,..

[Вероника Колсон, владелица кошачьего отеля]:

«В отличие от прошлого года, мы полностью забронированы на август с конца февраля».

Отправляясь в отпуск, парижане могут не беспокоиться о своих кошках. Их можно поселить в кошачьем отеле, где о них позаботятся. Вот только места надо бронировать заранее.

К услугам постояльцев – все удобства. Кошку могут забрать прямо из дома. Почистят ей зубы и сделают массаж.

[Вероника Колсон, владелица кошачьего отеля]:

«Есть места, где кошки могут точить когти, лазить, прятаться, отдыхать или наблюдать за улицей. В игровой комнате очень светло. Они наблюдатели. Дома кошки часто наблюдают за происходящим в окно».

О тех, кому нужен особый уход, также позаботятся.

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[Анна-Мари, хозяйка кошки]:

«Я довольно часто уезжаю – на выходные или дольше. У меня больной кот. Нужно было найти место, где за ним следили бы и давали лекарства каждые два дня. Ему надо делать укол. Это довольно сложно. Но я знаю, что здесь он в надёжных руках».

В отеле всего 24 камеры-«номера». Но если кошки из одной семьи и хорошо друг с другом ладят, их можно поселить в одну.

Для хозяев – регулярный фотоотчёт.

[Вероника Колсон, владелица кошачьего отеля]:

«Это похоже на то, как когда ваши дети в детском лагере. Вам же интересно, как они там? Дважды в неделю мы скидываем фото с информацией о гидратации и пищеварении кошки, о том, как она освоилась в новой среде и как подружилась с другими кошками».

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