Фестиваль ритуальных африканских масок провели в Кот-д’Ивуаре

Это первый фестиваль традиционных масок в Кот-д'Ивуаре. Он посвящён культуре народности вес. Предполагают, что её представители..

Это первый фестиваль традиционных масок в Кот-д’Ивуаре. Он посвящён культуре народности вес. Предполагают, что её представители поселились в этом регионе в XIII веке. Сейчас они живут на западе Кот-д’Ивуара и в соседней Либерии.

Весы известны своими традиционными масками глаэ, которые используют в различных ритуалах. Считается, что они приносят благополучие.

[Феликс Ле Кпахи Деэ, организатор]:

«Мы заметили, что наша культура исчезает, то есть постепенно утрачиваются определённые обычаи. Как же их сохранить? Нужно постоянно проводить такие мероприятия, как вы видите сейчас».

В фестивале участвует множество групп, которые представляют различные культурные традиции весов. Каждый ритуальный танец посвящён какому-нибудь событию. И почти всегда присутствует важный атрибут – красочные маски.

[гость фестиваля]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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В народность вес также входит много этнических подгрупп, таких как бете, гере и ньябва. Фестиваль призван сохранить культурную самобытность африканских народов, а также их традиционные ремёсла.

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