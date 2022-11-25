Индонезийцы ждут помощи от властей после землетрясения

Индонезийцы приходят в себя после смертоносного землетрясения. При этом некоторые пострадавшие говорят, что так и не..

Индонезийцы приходят в себя после смертоносного землетрясения. При этом некоторые пострадавшие говорят, что так и не получили никакой помощи от властей.

Дом Дэди и его жены Сити рухнул. Среди обломков пытаются найти уцелевшие вещи и хоть какую-то одежду. Сейчас ютятся в палатке неподалёку вместе с другими родственниками.

[Дэди Кахьяди, местный житель]:

«Иногда люди дают нам еду и воду. Но что касается матрасов или ковров, чтобы спать – этого у нас ещё нет». [Сити Фатима, местная жительница]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Нет риса, масла для готовки – нам дают только печенье и лапшу. При этом от властей мы так ничего и не получили».

Власти говорят, что доставку гуманитарной помощи затрудняют оползни и гористый ландшафт. При этом в доставке воды, продовольствия, палаток и детских подгузников задействовано около 5000 добровольцев.

Многие люди, оставшиеся без крова, не собираются никуда эвакуироваться.

[Дэди Кахьяди, местный житель]:

«Я точно останусь здесь. Куда нам идти? Здесь жили мои родители, поэтому я отсюда не уеду».

Жертвами землетрясения, которое произошло 21 ноября, стали не менее 272 человек. Эпицентр находился близ города Чианджур в 75 километрах к югу от столицы Джакарты.

Индонезия – одна из стран мира, которая больше всего подвержена землетрясениям. Нынешнее было силой 5,6 балла. В прибрежных водах страны постоянно бывают и более сильные подземные толчки, но нынешнее землетрясение стало смертоносным, поскольку очаг располагался неглубоко – всего в 10 километрах под землей. И произошло оно в самой густонаселённой провинции страны.

Короткая ссылка на эту страницу: