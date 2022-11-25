Индонезийцы ждут помощи от властей после землетрясения

Индонезийцы приходят в себя после смертоносного землетрясения. При этом некоторые пострадавшие говорят, что так и не..
Дата загрузки: 2022-11-25
Дом Дэди и его жены Сити рухнул. Среди обломков пытаются найти уцелевшие вещи и хоть какую-то одежду. Сейчас ютятся в палатке неподалёку вместе с другими родственниками.
[Дэди Кахьяди, местный житель]:
«Иногда люди дают нам еду и воду. Но что касается матрасов или ковров, чтобы спать – этого у нас ещё нет».
[Сити Фатима, местная жительница]:
«Нет риса, масла для готовки – нам дают только печенье и лапшу. При этом от властей мы так ничего и не получили».
Власти говорят, что доставку гуманитарной помощи затрудняют оползни и гористый ландшафт. При этом в доставке воды, продовольствия, палаток и детских подгузников задействовано около 5000 добровольцев.
Многие люди, оставшиеся без крова, не собираются никуда эвакуироваться.
[Дэди Кахьяди, местный житель]:
«Я точно останусь здесь. Куда нам идти? Здесь жили мои родители, поэтому я отсюда не уеду».
Жертвами землетрясения, которое произошло 21 ноября, стали не менее 272 человек. Эпицентр находился близ города Чианджур в 75 километрах к югу от столицы Джакарты.
Индонезия – одна из стран мира, которая больше всего подвержена землетрясениям. Нынешнее было силой 5,6 балла. В прибрежных водах страны постоянно бывают и более сильные подземные толчки, но нынешнее землетрясение стало смертоносным, поскольку очаг располагался неглубоко – всего в 10 километрах под землей. И произошло оно в самой густонаселённой провинции страны.
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