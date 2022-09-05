До восьми человек увеличилось число погибших туристов на вулкане Ключевская Сопка в Камчатском крае. Гид туристической..

До 8 человек возросло число погибших на Ключевской Сопке на Камчатке

До восьми человек увеличилось число погибших туристов на вулкане Ключевская Сопка в Камчатском крае. Гид туристической группы обратился за помощью к спасателям 3 сентября.

Он сообщил, что пятеро человек сорвались с горы и погибли. На следующий день от полученных травм скончался шестой турист. 5 сентября гид сообщил, что умерли ещё два человека.

Туристическая группа начала восхождение 30 августа. В неё входили 10 туристов из разных регионов России и два гида. На высоте 3300 метров они разбили лагерь. После этого несколько альпинистов остались в домике вулканологов. Остальные продолжили восхождение. Сейчас двое человек ждут помощи на высоте 3300 метров, а ещё двое – на высоте более 4100 метров.

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Камчатские спасатели смогли высадится на вулкане только с четвёртого раза. Мешали сильный ветер и облачность. Вертолёт смог приземлиться на высоте 1600 метров. Спасатели уже начали восхождение.

Также другая группа спасателей разбила лагерь на высоте 1400 метров. Там альпинистам окажут всю необходимую помощь, если из-за погодных условий их не сможет забрать вертолёт.

Прокуратура Камчатского края возбудила уголовное дело. Идёт следствие.

Стратовулкан Ключевская Сопка или Ключевской – один из самых активных вулканов в мире. Он также самый высокий действующий вулкан в Евразии. Ключевской возвышается примерно на 4800 метров над уровнем моря. Возраст вулкана – 7000 лет.

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