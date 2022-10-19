В Венесуэле растёт число жертв наводнений и оползней

Сильные наводнения в Венесуэле продолжают приносить человеческие жертвы. На этот раз бедствие обрушилось на город Маракай..

Сильные наводнения в Венесуэле продолжают приносить человеческие жертвы. На этот раз бедствие обрушилось на город Маракай в 120 километрах от Каракаса. Сообщается о троих погибших.

[местная жительница]:

«Это произошло вчера на ровном месте. Я думала, что это ручей, потому что в дождь он шумит. Но потом я увидела, что это дверь гаража. Сейчас мы у сестры, ждём помощи, потому что мой дом в зоне риска. Слава богу, ничего не случилось, но грязи полно. Часть вещей в одном месте, часть в другом». [местный житель]:

«Пошёл ливень, и мы услышали грохот. Потом мы увидели дверь гаража на улице и лавину. Река целиком влилась в наш дом. Внутри около метра, полутора метров воды и грязи. Мы просто приехали посмотреть, что можно спасти».

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Потоки воды и грязи разрушили много домов. Пострадало около 50 семей.

[местная жительница]:

«Уже два месяца в стране сильные дожди. Всё началось вчера в два часа дня. К счастью, здесь были только садовник и уборщица. Они смогли уйти, когда услышали гул реки. Родители были в городе. Садовник и уборщица выбежали и слышали, как грохотали камни, ломая стены, ворота и окна».

За последние недели ливни в штате Арагуа оставили без крова сотни людей и несколько десятков погубили. 8 октября масштабный оползень сошёл в городе Лас-Техериас. Там погибло не менее 54 человек.

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