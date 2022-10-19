В Венесуэле растёт число жертв наводнений и оползней

Сильные наводнения в Венесуэле продолжают приносить человеческие жертвы. На этот раз бедствие обрушилось на город Маракай..
Дата загрузки: 2022-10-20
Сильные наводнения в Венесуэле продолжают приносить человеческие жертвы. На этот раз бедствие обрушилось на город Маракай в 120 километрах от Каракаса. Сообщается о троих погибших.
[местная жительница]:
«Это произошло вчера на ровном месте. Я думала, что это ручей, потому что в дождь он шумит. Но потом я увидела, что это дверь гаража. Сейчас мы у сестры, ждём помощи, потому что мой дом в зоне риска. Слава богу, ничего не случилось, но грязи полно. Часть вещей в одном месте, часть в другом».
[местный житель]:
«Пошёл ливень, и мы услышали грохот. Потом мы увидели дверь гаража на улице и лавину. Река целиком влилась в наш дом. Внутри около метра, полутора метров воды и грязи. Мы просто приехали посмотреть, что можно спасти».
Потоки воды и грязи разрушили много домов. Пострадало около 50 семей.
[местная жительница]:
«Уже два месяца в стране сильные дожди. Всё началось вчера в два часа дня. К счастью, здесь были только садовник и уборщица. Они смогли уйти, когда услышали гул реки. Родители были в городе. Садовник и уборщица выбежали и слышали, как грохотали камни, ломая стены, ворота и окна».
За последние недели ливни в штате Арагуа оставили без крова сотни людей и несколько десятков погубили. 8 октября масштабный оползень сошёл в городе Лас-Техериас. Там погибло не менее 54 человек.
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