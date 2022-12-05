В Индонезии началось извержение вулкана Семеру, власти объявили эвакуацию жителей

В Индонезии эвакуируют жителей. На востоке Явы снова извергается вулкан Семеру – самый высокий на архипелаге...

В Индонезии эвакуируют жителей. На востоке Явы снова извергается вулкан Семеру – самый высокий на архипелаге. Гора выбросила столб пепла на высоту 15 километров и извергает реки лавы и обжигающего газа.

Около года назад Семеру уже убил более 50 человек и около десяти тысяч заставил покинуть свои дома. В этот раз эвакуировали пока около 2000 жителей.

В зоне вокруг вулкана объявлен наивысший уровень опасности. Здесь всё покрылось вулканическим пеплом.

[местный житель]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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По словам спасателей, вулкан начал извергаться потому, что муссонные ливни разрушили лавовый купол на его вершине. Высота Семеру – более 3,5 тысяч метров.

[Мардиан Хардипто, спасатель]:

«Лавина вулканического пепла из горы Семеру продолжает наступать. Её зафиксировали даже в 10 километрах от кратера».

На территории Индонезии находится 142 вулкана, 129 из них – действующие. В этой стране больше всего людей в мире живут в непосредственной близости от опасных вершин. Тем не менее, многие не хотят переезжать, поскольку на склонах вулканов очень плодородная почва. Семеру за последние 200 лет извергался множество раз.

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