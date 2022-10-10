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Погода мешает спустить тела погибших при сходе лавины в Индии

Погода мешает спустить тела погибших при сходе лавины в Индии

Спасатели продолжают работать в районе схода лавины на севере Индии. Они пытаются спустить с гор тела..

Дата загрузки: 2022-10-11

Погода мешает спустить тела погибших при сходе лавины в Индии

Спасатели продолжают работать в районе схода лавины на севере Индии. Они пытаются спустить с гор тела погибших, однако мешает плохая погода.

Лавина сошла почти неделю назад в индийской части Гималаев, в штате Уттаракханд. Под неё попала группа из 34 студентов-альпинистов и инструкторов. Они возвращались с горной вершины. Огромный массив снега накрыл их на высоте более 3 тысяч метров.

Погибло не менее 27 человек.

[Девендра Патвал, сотрудник ведомства по ЧС]:

«Родственникам сообщили. В высокогорных районах плохая погода, поэтому мы постараемся доставить сюда найденные тела. ВВС и армия также помогают искать и доставлять сюда тела».

Группа, попавшая под лавину, стажировалась при институте альпинизма имени Неру – известного государственного учебного заведения Индии.

В целом спасателям удалось эвакуировать с горы живыми более 30 человек.
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