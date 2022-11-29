Проснулся Мауна-Лоа – самый крупный действующий вулкан в мире

На Гавайских островах проснулся Мауна-Лоа – впервые примерно за 40 лет. Это крупнейший действующий вулкан в..

На Гавайских островах проснулся Мауна-Лоа – впервые примерно за 40 лет. Это крупнейший действующий вулкан в мире.

В последний раз он извергался в 1984 году. Так завершился его самый длительный период затишья.

Лава пока находится в пределах кальдеры и не угрожает людям, живущим у подножия горы. Однако Геологическая служба США предупредила, что ситуация может измениться очень быстро. Кроме того, вулканические газы и пепел могут сформировать кислотное облако, которое также станет угрозой для людей.

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[Эрик Клеметти, вулканолог]:«Если извержение продолжится, существует потенциальная опасность, что потоки лавы спустятся далеко вниз по склонам вулкана. Также есть угроза от пепла. Некоторые авиакомпании уже отложили или отменили рейсы из-за опасности попадания пепла в реактивные двигатели. Кроме того, существует опасность того, что вулканические газы создадут так называемый вог. Это вулканический туман. Он опасен для дыхательных путей, потому что в нём есть капли кислоты».

Мауна-Лоа возвышается на 4169 метров над Тихим океаном. Он входит в цепь вулканов, сформировавших Гавайские острова. В последний раз его поток лавы остановился примерно в восьми километрах от Хило – крупнейшего города острова.

Агентство по чрезвычайным ситуациям Гавайев говорит, что в качестве меры предосторожности на острове открыли два убежища. Впрочем, пока предписаний об эвакуации не было.

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