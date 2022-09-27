Жертв стрельбы в школе Ижевска уже 17. Ранее сообщали о 15 погибших, среди которых 11 школьников..

Число погибших в результате стрельбы в ижевской школе возросло до 17

Жертв стрельбы в школе Ижевска уже 17. Ранее сообщали о 15 погибших, среди которых 11 школьников и три учительницы. Ранены 24 человека, включая 22 ребёнка. У большинства огнестрельные ранения. Также есть переломы после падения с высоты. Трое школьников были в критическом состоянии.

Нападение произошло в понедельник утром. Как говорят очевидцы, вооружённый мужчина зашёл в школу в тёмной одежде. Он убил двоих охранников, ранил подростка, а потом ворвался в класс, где шёл урок. Там стал стрелять по детям, потом пошёл по другим классам. Многие учителя успели закрыть двери на ключ. В некоторых кабинетах дети забаррикадировали двери партами.

Вскоре прибыла полиция. После этого злоумышленник покончил с собой. Он был вооружён двумя травматическими пистолетами, переделанными под боевые.

При нём также нашли магазины с патронами. Документов не было. Однако личность стрелка быстро установили. Это 34-летний Артём Казанцев – выпускник школы, в которой устроил стрельбу. Он был психически болен и состоял на учёте.

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Перед нападением никаких требований не выдвигал. Следователи предполагают, что мужчина придерживался нацистской идеологии.

[Светлана Петренко, пресс-секретарь СК РФ]:

«Нападавший покончил с собой. На данный момент установлено, что он был одет в чёрную майку с нацистской символикой и балаклаву».

Следственный комитет выясняет все обстоятельства трагедии. В доме нападавшего проводят обыск.

Между тем, власти Удмуртии объявили траур до 29 сентября.

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