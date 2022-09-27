Число погибших в результате стрельбы в ижевской школе возросло до 17

Жертв стрельбы в школе Ижевска уже 17. Ранее сообщали о 15 погибших, среди которых 11 школьников..
Дата загрузки: 2022-09-27
Нападение произошло в понедельник утром. Как говорят очевидцы, вооружённый мужчина зашёл в школу в тёмной одежде. Он убил двоих охранников, ранил подростка, а потом ворвался в класс, где шёл урок. Там стал стрелять по детям, потом пошёл по другим классам. Многие учителя успели закрыть двери на ключ. В некоторых кабинетах дети забаррикадировали двери партами.
Вскоре прибыла полиция. После этого злоумышленник покончил с собой. Он был вооружён двумя травматическими пистолетами, переделанными под боевые.
При нём также нашли магазины с патронами. Документов не было. Однако личность стрелка быстро установили. Это 34-летний Артём Казанцев – выпускник школы, в которой устроил стрельбу. Он был психически болен и состоял на учёте.
Перед нападением никаких требований не выдвигал. Следователи предполагают, что мужчина придерживался нацистской идеологии.
[Светлана Петренко, пресс-секретарь СК РФ]:
«Нападавший покончил с собой. На данный момент установлено, что он был одет в чёрную майку с нацистской символикой и балаклаву».
Следственный комитет выясняет все обстоятельства трагедии. В доме нападавшего проводят обыск.
Между тем, власти Удмуртии объявили траур до 29 сентября.
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