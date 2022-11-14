Шесть человек погибли и более 80 получили ранения в результате взрыва в Стамбуле. Инцидент произошёл на..

6 человек погибли и 80 пострадали в результате взрыва в центре Стамбула

Шесть человек погибли и более 80 получили ранения в результате взрыва в Стамбуле. Инцидент произошёл на оживлённой пешеходной улице Истикляль, где расположено много бутиков, кафе и ресторанов.

Четыре человека погибли на месте, ещё двое скончались в больнице. Более 40 пострадавших госпитализированы, пятеро в реанимации, двое из них находятся в критическом состоянии. По предварительным данным, россиян среди погибших и раненых нет.

Власти временно запретили публиковать в Турции новости об инциденте. Ответственность за взрыв пока никто не взял.

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Вице-президент Фуат Октай назвал произошедшее террористическим актом.

[Фуат Октай, вице-президент Турции]:

«Опираясь на данные расследования, мы делаем вывод, что это террористический акт. Он произошёл на этом перекрёстке в результате подрыва бомбы злоумышленником. Мы считаем, что это была женщина».

На видеозаписи с места происшествия следователи увидели женщину, которая минут 40 сидела на скамейке, а потом ушла, оставив сумку или пакет. Вскоре прогремел взрыв. По мнению правоохранителей, бомба или взорвалась сама, или её привели в действие дистанционно. Также следователи считают, что взрывное устройство было начинено гвоздями.

Власти обвинили во взрыве Рабочую партию Курдистана. Она признана террористической организацией в США, Евросоюзе и некоторых других странах. Глава МВД Турции сообщил, что подозреваемый в совершении теракта уже арестован.

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