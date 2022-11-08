«Плавучий поезд» привлекает сотни пассажиров в тайскую провинцию Лопбури

Сотни пассажиров спешат на так называемый плавучий поезд. Его маршрут проходит через одно из крупнейших водохранилищ..

Сотни пассажиров спешат на так называемый плавучий поезд. Его маршрут проходит через одно из крупнейших водохранилищ Таиланда, которое находится в центральной части страны.

Билеты раскупаются за минуты. Причина в том, что после сезона дождей уровень воды сильно поднялся. В итоге во время путешествия кажется, будто поезд едет прямо по воде.

[пассажир]:

«Вид потрясающий. Я под впечатлением. Я был очень счастлив и сразу же забил фотографиями всю память в телефоне. Не думал, что в Таиланде ещё остались места, которых я не видел».

Шестичасовой маршрут начинается в столице Бангкоке и проходит через плотину «Пасак Джоласид» в провинции Лопбури.

[работник железной дороги]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Поезд делает короткую остановку посреди дамбы, чтобы пассажиры могли выйти и сфотографироваться.

Специальный маршрут доступен для туристов только по выходным с ноября по февраль. Впрочем, пока смысла спешить нет. Все билеты проданы до Нового года.

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