«Плавучий поезд» привлекает сотни пассажиров в тайскую провинцию Лопбури

Сотни пассажиров спешат на так называемый плавучий поезд. Его маршрут проходит через одно из крупнейших водохранилищ..
Дата загрузки: 2022-11-08
Билеты раскупаются за минуты. Причина в том, что после сезона дождей уровень воды сильно поднялся. В итоге во время путешествия кажется, будто поезд едет прямо по воде.
[пассажир]:
«Вид потрясающий. Я под впечатлением. Я был очень счастлив и сразу же забил фотографиями всю память в телефоне. Не думал, что в Таиланде ещё остались места, которых я не видел».
Шестичасовой маршрут начинается в столице Бангкоке и проходит через плотину «Пасак Джоласид» в провинции Лопбури.
[работник железной дороги]:
«Этот год особенный, потому что уровень воды выше, чем в прошлые годы, и даже выше сильного наводнения в 2011-м. Благодаря этому открывается прекрасный вид».
Поезд делает короткую остановку посреди дамбы, чтобы пассажиры могли выйти и сфотографироваться.
Специальный маршрут доступен для туристов только по выходным с ноября по февраль. Впрочем, пока смысла спешить нет. Все билеты проданы до Нового года.
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