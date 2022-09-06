В Канаде обнаружили тело одного из двух братьев, которые зарезали не менее десяти человек в канадской..

Нашли тело одного из братьев, устроивших массовую резню в Канаде

В Канаде обнаружили тело одного из двух братьев, которые зарезали не менее десяти человек в канадской провинции Саскачеван. Дамьен и Майлс Сандерсоны совершили нападения с ножами в 13 местах общины канадских индейцев кри имени Джеймса Смита и в деревне Уэлдон. Убито 10 человек, 18 ранены.

В полиции говорят, что тело Дамьена нашли в районе, где живут индейцы. Причину смерти выясняют.

[Ронда Блэкмор, пресс-секретарь полиции]:

«Его тело нашли среди густой травы рядом с домом, который обыскивали. Мы можем подтвердить, что у него есть видимые травмы. На данный момент мы не считаем, что он мог нанести их себе сам. Точная причина смерти будет установлена совместно с прокуратурой Саскачевана».

Где второй брат, по-прежнему неизвестно. В полиции говорят, что на некоторых людей нападали намеренно. Другие же стали случайными жертвами.

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Руби Воркс – соседка одного из погибших в деревне Уэлдон.

[Руби Воркс, местная жительница]:

«Теперь я в ужасе ложусь спать вечером. С ужасом открываю дверь. Вчера думала, что на его месте могла быть я. Они могли убить меня».

Премьер-министр Джастин Трюдо осудил атаки и сказал, что правительство окажет поддержку всем пострадавшим.

[Джастин Трюдо, премьер-министр Канады]:

«Вчерашние нападения в Саскачеване шокирующие и душераздирающие. Мои мысли и мысли всех канадцев с теми, кто потерял близких, и с теми, кто ранен. Такому насилию или любому другому насилию нет места в нашей стране».

Флаги на федеральных зданиях в Саскачеване были приспущены в знак солидарности. Неизвестным остаётся мотив нападений. Лидеры коренных народов считают, что он может быть связан с наркотиками.

Эта серия убийств стала одной из самых смертоносных в современной истории Канады.

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