Как на стадионе: в Катаре инспектор ДПС выдаёт нарушителям красные карточки

Танцующий инспектор дорожно-патрульной службы появился в Катаре. Он регулирует движение в Эль-Вакре в пяти километрах от..

Танцующий инспектор дорожно-патрульной службы появился в Катаре. Он регулирует движение в Эль-Вакре в пяти километрах от Дохи. Но танцы – это ещё не всё. Полицейский выдаёт нарушителям красные и жёлтые карточки – прямо как футболистам.

[Деннис Мочу Камау, инспектор ДПС]:

«Например, сейчас водитель поехал не по своей полосе, я даю ему красную карточку и направляю его на другую полосу».

Этот инспектор приехал сюда из Кении, чтобы поддерживать порядок во время чемпионата мира по футболу. Он говорит, что неформальный подход к работе помогает снять напряжённость в общении с людьми.

[Деннис Мочу Камау, инспектор ДПС]:

«Каждый раз, когда кого-нибудь останавливаешь, начинается спор. Люди или спешат, или устали. Но я решил всё изменить с помощью карточек. Человек видит красную карточку и говорит: «Ой, не надо красную карточку». Спор исчерпан. И это делает людей счастливыми. Всё дело в чемпионате мира».

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Кубок мира в Катаре начался 20 ноября. Финальный матч состоится 18 декабря на Национальном стадионе в Лусаиле.

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