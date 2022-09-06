Во время пожара в Соборе Парижской Богоматери в апреле 2019-го большая часть ценных витражей выдержала жар..

Витражи Собора Парижской Богоматери очищают от гари после пожара

Во время пожара в Соборе Парижской Богоматери в апреле 2019-го большая часть ценных витражей выдержала жар от огня. Но старинные стекла покрылись гарью и перестали пропускать свет.

Сейчас специалисты реставрируют витражи с 39 окон собора. Компании из Труа поручили восстановить большую часть.

[Флави Серрьер Венсан-Пети, реставратор]:

«Предстоит важный этап очистки. Надо смыть гарь от огня, а также грязь, которая образовалась в результате человеческого дыхания и копоти свечей. Так мы вернём собору свет».

Витражи очищают ватными палочками, смоченными в растворе этилового спирта и воды. Процесс длительный, но деликатный. Так стёкла не будут повреждены.

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Всего в соборе 110 окон с витражами. Со средневековья сохранились только витражи трёх больших роз. Остальные созданы позже.

До наших времён дошли имена лишь некоторых витражистов. В их числе Марешаль де Мец, который украсил окна в ризнице собора, а также французский архитектор и искусствовед Эжен Эмманюэль Виолле-ле-Дюк. Он реставрировал витражи Нотр-Дама.

[Флави Серрьер Венсан-Пети, реставратор]:

«Мастера-стеклодувы всех эпох создавали священное пространство с помощью света. <…> Наша задача – вернуть ту красоту, которую Марешаль де Мец и Виолле-ле-Дюк создали в XIX веке».

Несколько местных витражей также реставрируют в мастерской Кёльнского собора в Германии.

Собор Парижской Богоматери строили с середины XII до середины XIV века. Восстановительные работы планируют завершить к 2024 году, когда во Франции пройдут Олимпийские игры.

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