Южнокорейцы в панике из-за сбоев в работе Kakao. Так называют крупнейший в стране мессенджер. Это также..

Такси не ездят, рестораны не бронируются: сбой в сервисе Kakao вызвал панику в Южной Корее

Южнокорейцы в панике из-за сбоев в работе Kakao. Так называют крупнейший в стране мессенджер. Это также сервис, через который тысячи граждан заказывают такси, бронируют рестораны и проводят платежи.

Сбои вызваны пожаром в центре обработки данных недалеко от Сеула, который случился ещё в воскресенье. К понедельнику системы в основном восстановили, однако многие приложения выдают ошибки.

[пользователь KakaoTalk]:

«Планирую использовать одно или два альтернативных приложения, потому что, если KakaoTalk снова зависнет, мы не сможем связаться или общаться с другими». [водитель такси]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Я не знаю, что делать, в выходные не мог работать в службе такси. Заказов больше именно в выходные, нам чаще звонят. И я получаю 80-90% заказов через звонки. Но в этот раз я не смог их принимать и решил взять выходной».

В сервисе Kakao зарегистрировано 47,5 миллионов активных пользователей. Это более 90% населения Южной Кореи. Влияние компании настолько велико, что президент страны сравнил её с национальной сетью связи. Он также призвал соответствующее министерство расследовать точную причину сбоев.

[житель Южной Кореи]:

«Такси на улице не было. Когда я, наконец, нашел его, оно было уже занято. Я прошёл минут 30, пока не нашёл другое. Наверное, лучше было сесть на автобус. Сложно поймать такси без приложения».

В центре обработки данных, где случился пожар, также находятся серверы других крупных технологических компаний Южной Кореи.

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