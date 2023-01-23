Павлины, живущие при соборе в Нью-Йорке, уходят на пенсию

Вот уже 21 год павлины Фил и Джим расхаживают по территории кафедрального собора Иоанна Богослова в..

Вот уже 21 год павлины Фил и Джим расхаживают по территории кафедрального собора Иоанна Богослова в Нью-Йорке. Но теперь подошло время с ними попрощаться. Красивые птицы уходят на пенсию. В среднем павлины живут 20 лет, так что эти пернатые – уже долгожители.

[Лиза Шуберт, представительница собора Иоанна Богослова]:

«21 год назад ученики восьмого класса подарили павлинов собору. Тогда они были птенцами. Здесь работали специалисты, которые о них заботились и их обучали. Крылья птицам подрезали, чтобы они не улетели. Павлины подросли, стали хозяевами территории и покорили сердца людей».

Вскоре павлинов отвезут в приют для животных в часе езды отсюда. Два месяца назад туда уже перебрался третий павлин по кличке Гарри. Он повредил лапку, и поэтому его отъезд ускорили.

[Лиза Шуберт, представительница собора Иоанна Богослова]:

«Белый павлин Фил любит позировать. Думаю, люди сделали несколько хороших фотографий. Гарри любил немножко похулиганить. <…> Но думаю, они все дружили. Джим и Гарри часто увлечённо беседовали, и нам всегда было интересно, о чём они говорят. А Фил чаще держится особняком».

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Павлинов при соборе держат уже полвека. В христианстве они символизируют вечную жизнь и воскрешение Иисуса. Пока неизвестно, заведут ли при храме новых птиц.

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