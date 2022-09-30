Как тыквенные фермы вносят вклад в улучшение почвы

Билл Сахс занимается сельским хозяйством уже 47 лет. С прошлого года на тыквенных полях в штате..

Билл Сахс занимается сельским хозяйством уже 47 лет. С прошлого года на тыквенных полях в штате Иллинойс фермер применяет регенеративные методы для улучшения окружающей среды.

Такие методы помогают снизить выбросы СО2, привлечь естественных опылителей: пчёл и бабочек, а также улучшить состояние почвы.

Раньше Билл, как и другие фермеры, вспахивал свои 80 гектаров тыквенных полей культиватором, добавлял химикаты, снова вспахивал, а затем сажал. Теперь он обрабатывает землю только один раз перед посадкой. Благодаря этому в земле задерживаются углерод и питательные вещества. Почва также становится менее восприимчивой к эрозии.

[Билл Сахс, фермер]:

«Вы сохраняете почву, экономите все виды дизельного топлива, которое подорожало в этом году. Почва также меньше выветривается и не подвергается эрозии».

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На нескольких участках земли фермер посадил полевые цветы. Они привлекают опылителей. В период цветения привозит сюда ульи. Он также не использует синтетические удобрения.

[Билл Сахс, фермер]:

«Все начинают задумываться об экологии, нужно менятья. Если этого не делать, то работать долго не получится».

Хотя урожайность тыкв стала меньше, чем в прошлые годы, фермеру удалось сэкономить за счёт снижения расходов на топливо и удобрения.

Штат Иллинойс поставляет на мировой рынок 85% консервированной тыквы. При этом в прошлом году 38 местных тыквенных ферм площадью более 2000 гектаров перешли на регенеративные методы. Число таких хозяйств в стране растёт. Причём многие принадлежат крупным продовольственным компаниям, таким как Libby, General Mills и другим.

Экологи говорят, что регенеративное сельское хозяйство становится всё более актуальным, ведь из-за изменения климата американские поля всё чаще страдают от экстремальных температур и засух.

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