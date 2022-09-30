Citroën представил электрокар с картонным кузовом

Упрощённый логотип, простота снаружи и минимализм внутри. Citroën представил электрокар Oli. Пока это всего лишь концепт...

Упрощённый логотип, простота снаружи и минимализм внутри. Citroën представил электрокар Oli. Пока это всего лишь концепт. Но он отражает намерение французского бренда упрощать автомобили будущего.

Капот и крыша концепт-кара сделаны из сотового картона, усиленного стеклопластиком. Это разработка немецкого химического концерна BASF. За счёт облегчённых деталей вес машины – менее тонны. При этом размеры сопоставимы с мини-кроссовером. Длина – 4,2 метра, ширина – 1,9, а высота – 1,65.

[Анн Лалирон, сотрудница компании Citroën]:

«Крыша весит вдвое меньше обычного – всего шесть килограммов. И она может выдержать меня и вас – нас обоих. Так что можно без проблем забраться на крышу вдвоём».

Ещё одна дань экономии – вертикальное лобовое стекло. Оно легче и дешевле в производстве, чем покатые стёкла. Правда, аэродинамика пострадает.

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Двери тоже облегчённые. В них нет шумоизоляции, динамиков и толстого пучка проводов, поскольку электроники в автомобиле – самый минимум. Стёкла опускаются вручную, а машину надо заводить старым-добрым ключом. Приборная панель максимально простая. Аудиосистемы нет. Но есть съёмные Bluetooth-колонки, к которым можно подключить смартфон.

[Анн Лалирон, сотрудница компании Citroën]:

«Этой моделью мы говорим «довольно». Достаточно с нас больших автомобилей со множеством функций, которые никому не нужны. Некоторыми из них водители пользуются крайне редко».

Технических данных об электромоторе пока нет. Но известно, что скорость будет ограничена на уровне 110 километров в час. Разработчики обещают, что запаса хода хватит на 400 километров. Также они говорят, что машину легко ремонтировать, и она прослужит минимум 50 лет.

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